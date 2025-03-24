İgor Tudor sesleri

Kötü bir sezon geçiren Juventus'ta teknik direktör Thiago Motta ile yolların ayrılacağı yüksek sesle konuşulurken, yerine G.Saray'ın eski hocası Igor Tudor'un geçmeye hazırlandığı belirtildi. La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde;Hırvat ismin de herhangi bir garanti olmadan basit bir opsiyonla sözleşme teklifine olumlu yaklaştığı aktarıldı. Sezon sonunda hedeflere ulaşılması halinde opsiyon maddesinin de devreye gireceğinin altı çizildi.