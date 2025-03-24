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Giriş Tarihi: 24.3.2025

Talisca artık hazır

Milli arada özel program uygulanan Sambacı, fizik gücünü de yükseltti. Saha içinde daha diri görüntü vermek isteyen Talisca, ilk 11 şansı bekliyor

Talisca artık hazır
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde milli ara en çok Talisca'ya yararken Suudi Arabistan'dan hazır gelmediği için yıldız futbolcu 90 dakikalık tempoya sahip değildi. 10 günlük milli arada deneyimli futbolcu, Samandıra'da fizik kondisyon çalışmalarına ağırlık verdi. 90 dakikalık tempoya ulaşmak ve saha içerisinde de daha diri bir görüntü vermek isteyen Brezilyalı, Bodrum deplasmanında da takımın en önemli kozu olacak.
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Talisca artık hazır
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