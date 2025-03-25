Ole Gunnar Solskjaer’den gündeme dair açıklamalar! ’’Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum’’

''DERBİLERİN KENDİ HAVASI VARDIR, FERGUSON'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM''

"Üstümüzde yer alan takımlara yaklaşmamız gerek. Derbilerin zaten kendi havası vardır. Bizim diğer maçlarda her birini kupa finali gibi oynamalıyız. Her birini... Sir Alex Ferguson'dan çok şey öğrendim. Benzer değerlerimiz var. Dürüstlük, sadakat, sıkı çalışma gibi. Belki benden daha öfkeli olarak tanınıyor ama ben de sinirlenebiliirm. Asla elinden gelenin en iyisini yapan birine bağırmazdım. Herkes hata yapabilir. Alex Ferguson da böyle birisi. Umarım ondan birazcık da olsa bir şeyler öğrenebilmişimdir."