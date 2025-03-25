Son dakika haberi: Maç başına en çok gişe geliri kazanan takımlar açıklandı! Listede tek Süper Lig ekibi yer aldı...

UEFA maç günü stat gelirleri bakımdan en çok gişe geliri elde eden takımları açıkladı.
Givemesport kaynaklı listede tek Süper Lig ekibi yer almayı başardı.
10. NEWCASTLE UNITED - İngiltere
1.9 milyon euro
9- RANGERS - İskoçya
2 milyon euro
8- CELTIC - İskoçya
2 milyon euro
7- WEST HAM UNITED - İngiltere
2.3 milyon euro
6- CHELSEA - İngiltere
2.6 milyon euro
5- MANCHESTER CITY - İngiltere
3.3 milyon euro
4- LİVERPOOL - İngiltere
3.7 milyon euro
3- MANCHESTER UNITED - İngiltere
5.2 milyon euro
2- TOTTENHAM HOTSPUR - İngiltere
5.9 milyon euro