Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Maç başına en çok gişe geliri kazanan takımlar açıklandı! Listede tek Süper Lig ekibi yer aldı...
Giriş Tarihi: 25.3.2025 21:18 Son Güncelleme: 25.3.2025 21:26

Son dakika haberi: Maç başına en çok gişe geliri kazanan takımlar açıklandı! Listede tek Süper Lig ekibi yer aldı...

Son dakika haberi: UEFA, maç günü stat gelirleri bakımından en çok kazanç elde eden 50 takımı açıkladı. Taraftarlar sayesinde maç günleri kasasını dolduran takımlar belli oldu. Givemesport kaynaklı listede Süper Lig'den tek takım yer almayı başardı. İşte listede yer alan kulüpler...

Son dakika haberi: Maç başına en çok gişe geliri kazanan takımlar açıklandı! Listede tek Süper Lig ekibi yer aldı...

UEFA maç günü stat gelirleri bakımdan en çok gişe geliri elde eden takımları açıkladı.

Givemesport kaynaklı listede tek Süper Lig ekibi yer almayı başardı.

İşte 50 takımlı listede yer alan Türk ekibi ve son 10 kulüp...

10. NEWCASTLE UNITED - İngiltere

1.9 milyon euro

9- RANGERS - İskoçya

2 milyon euro

8- CELTIC - İskoçya

2 milyon euro

7- WEST HAM UNITED - İngiltere

2.3 milyon euro

6- CHELSEA - İngiltere

2.6 milyon euro

5- MANCHESTER CITY - İngiltere

3.3 milyon euro

4- LİVERPOOL - İngiltere

3.7 milyon euro

3- MANCHESTER UNITED - İngiltere

5.2 milyon euro

2- TOTTENHAM HOTSPUR - İngiltere

5.9 milyon euro

1- ARSENAL - İngiltere

6.1 milyon euro

Listede yer alan tek türk takımı ise Galatasaray oldu...

Sarı-kırmızılılar 1.3 milyon euro ile ilk 10 takımın biraz arkasından kendine yer buldu.

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Son dakika haberi: Maç başına en çok gişe geliri kazanan takımlar açıklandı! Listede tek Süper Lig ekibi yer aldı...
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