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Giriş Tarihi: 26.3.2025

Antalya’da şampiyonluk kampı var!

MEHMET ÖZCAN
Antalya’da şampiyonluk kampı var!
Avrupa'dan elenip ardından da Kasımpaşa'ya takılan G.Saray, kara bulutları dağıtmak için Alanya deplasmanı öncesinde 3 günlük kampa girmişti. Sınırlı sayıda personelle Belek'in yolunu tutan sarı-kırmızılıları bu kamp kendine getirdi ve peş peşe gelen Alanyaspor-Antalyaspor galibiyetleriyle puan farkı 9'a çıktı. Ligde Beşiktaş, kupada Fenerbahçe'nin konuğu olacak Aslan, 5-6 Nisan haftasını 'bay' geçecek. Bu 9-10 günlük arada Belek'te aynı otelde kamp organize edildi. Galatasaray, 12-13 Nisan'a denk gelecek Samsun deplasmanına Antalya'nın güzel havasında hazırlanacak.
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Antalya’da şampiyonluk kampı var!
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