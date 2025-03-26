Antalya’da şampiyonluk kampı var!

elenip ardından da Kasımpaşa'ya takılan G.Saray, kara bulutları dağıtmak için Alanya deplasmanı öncesinde 3 günlük kampa girmişti. Sınırlı sayıda personelle Belek'in yolunu tutan sarı-kırmızılıları bu kamp kendine getirdi ve peş peşe gelen Alanyaspor-Antalyaspor galibiyetleriyle puan farkı 9'a çıktı. Ligde Beşiktaş, kupada Fenerbahçe'nin konuğu olacak Aslan,Galatasaray, 12-13 Nisan'a denk gelecek Samsun deplasmanına Antalya'nın güzel havasında hazırlanacak.