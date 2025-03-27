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Giriş Tarihi: 27.3.2025

Arda aradığımız her şeye sahip

Arda aradığımız her şeye sahip
REAL Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'in ismi birçok Avrupa deviyle anılırken Aston Villa Sportif Direktörü Monchi'den konuyla ilgili açıklama geldi. Monchi, Marca Radyosu'na verdiği demeçte, "Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa'ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aradığımız her şey Arda Güler'de var. Kendisi çok beğendiğimiz bir oyuncu. Özellikle çok iyi teknik koşulara sahip. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki futboluyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor" ifadelerini kullandı.
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Arda aradığımız her şeye sahip
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