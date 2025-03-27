Fenerbahçe’de Oosterwolde’ye yeni talip! Transfer listesinde adı var...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanan ve 6-8 ay sahalara dönemeyeceği ifade edilen Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye ilgi devam ediyor.

Hollanda basınında yer alan habere göre Jayden Oosterwolde, PSV Eindhoven'ın muhtemel transfer listesinde yer alıyor. Sezon sonunda Olivier Boscagli'nin ayrılacak olmasından ötürü PSV'nin transfer etmesi muhtemel 7 isim arasında Oosterwolde de yer aldı.

"PSV İÇİN İLGİNÇ BİR SEÇENEK OLABİLİR"

Haberde, "Fenerbahçeli oyuncu, takımın vazgeçilmeziydi ancak Ekim ayında geçirdiği diz sakatlığı ile boğuşuyor. ESPN'e verdiği demeçte ayrılmak istediğinden bahsetmişti. Fenerbahçe'de daha çok kanat bölgesinde görev alan Oosterwolde, daha önce Twente ve Parma'da oynadı. 2027 ara transfer sezonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Oosterwolde iyileşir ve eski formunu yakalarsa, PSV için ilginç bir seçenek olabilir." denildi.