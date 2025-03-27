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Giriş Tarihi: 27.3.2025 16:09

Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Busem Şeker ve 46. dakikada Cox kaydetti. Fenerbahçe bu sonucun ardından ligdeki 19. galibiyetini aldı ve averajla liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Amed'i konuk edecek. Fenerbahçe ise Fatih Vatanspor'u ağırlayacak.

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Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!
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