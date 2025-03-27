Şampiyon takıma 125 $ milyon ödül

FIFA,
ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz arası düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar ödül dağıtılacağını açıkladı. Turnuvaya katılım bedelleri kıtalara göre değişkenlik gösterirken sportif performansa dayalı 475 milyon dolarlık bir ödül havuzu oluşturdu.
Şampiyonun toplamda 125 milyon dolar kazanacağı organizasyonda ödül dağılımı şöyle; ‰ Gruplarda galibiyet 2, beraberlik 1 milyon dolar. ‰ Son 16'ya kalma:
7.5 milyon dolar. ‰ Çeyrek finale çıkma:
13.125 milyon dolar. ‰ Yarı finale yükselme
21 milyon dolar. ‰ Finalist takımlar:
30 milyon dolar. ‰ Şampiyon:
40 milyon dolar.