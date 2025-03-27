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Giriş Tarihi: 27.3.2025

Şampiyon takıma 125 $ milyon ödül

Şampiyon takıma 125 $ milyon ödül
FIFA, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz arası düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar ödül dağıtılacağını açıkladı. Turnuvaya katılım bedelleri kıtalara göre değişkenlik gösterirken sportif performansa dayalı 475 milyon dolarlık bir ödül havuzu oluşturdu. Şampiyonun toplamda 125 milyon dolar kazanacağı organizasyonda ödül dağılımı şöyle; ‰ Gruplarda galibiyet 2, beraberlik 1 milyon dolar. ‰ Son 16'ya kalma: 7.5 milyon dolar. ‰ Çeyrek finale çıkma: 13.125 milyon dolar. ‰ Yarı finale yükselme 21 milyon dolar. ‰ Finalist takımlar: 30 milyon dolar. ‰ Şampiyon: 40 milyon dolar.
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Şampiyon takıma 125 $ milyon ödül
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