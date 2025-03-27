Şampiyon takıma 125 $ milyon ödül

ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz arası düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar ödül dağıtılacağını açıkladı.Şampiyonun toplamda 125 milyon dolar kazanacağı organizasyonda ödül dağılımı şöyle; ‰ Gruplarda galibiyet 2, beraberlik 1 milyon dolar. ‰7.5 milyon dolar. ‰13.125 milyon dolar. ‰21 milyon dolar. ‰30 milyon dolar. ‰40 milyon dolar.