Bu atama büyük kumardır!

3 SORU 3 CEVAP: AHMET ÇAKAR



VAR HAKEMİ İLE NASIL İLETİŞİM KURACAK?



Yasin Kol ataması için yorumunuz nedir? Çok tartışma çıktı, F.Bahçe-G.Saray kupa maçını kim yönetebilir sizce?

Yasin Kol ataması, doğru bir atama değildir. Her ne kadar Yasin Kol, Alanya-G.Saray maçında başarılı olsa da gerek deneyimi, gerekse büyük takımların maçını az yönetmiş olması, derbi için çok önemli. Derbi yönetmek deneyimdir. Verilecek yanlış bir faul bile maçı çıkmaza sokar. Kaldı ki Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sert açıklamalarda bulundu. Hepsinin altına imza atarım. Sonuç olarak İngilizce bilmeyen, VAR hakemi ile nasıl iletişim kuracağı meçhul bir hakemi önemli derbiye atamak büyük bir kumardır. Söyleyeceğim tek cümle var: "Allah yardımcımız olsun."



FEDERASYON BÖYLE BİR RİSKİ NEDEN ALDI?



F.Bahçe büyük bir sessizlik içinde. Sizce bunun sebebi nedir? Derbi öncesi Bodrum maçını kazanırlar mı?

Bodrum-F.Bahçe maçı kağıt üzerinde F.Bahçe'nin ağır favori olduğu bir karşılaşma. Ama futbol dünyanın en fırıldak sporudur. Her şey bitti, rahatladık dediğiniz anda her şey çok kötü olabilir. Fakat burada asıl tartışılması gereken TFF'nin böyle bir riski neden aldığıdır! Şayet Beşiktaş hakemle kaybederse maçın bitme ihtimali çok zor. G.Saray kaybederse söyleyecekleri tek şey var: Rams Park'ta F.Bahçe ile oynadığımız maça yabancı hakem verirken bu maça neden Türk hakem verildi? 'TFF bizi boğdurmak mı istedi' gibi söylemler mümkün.



Göztepe-Eyüp maçında VAR hakeminin İngilizce yaptığı uyarılarda iletişim sorunu yaşanmış, devreye AVAR girmiş ve tercümanlık yapıp "Penaltı için inceleme öneriyor" diyerek Yasin Kol'u uyarmıştı...



BEŞİKTAŞ KAZANIRSA LİG YENİDEN BAŞLAR



G.Saray, Beşiktaş'ı yenerse şampiyonluğunu ilan eder mi? Beşiktaş kazanırsa ligde ne değişir?

Eğer Galatasaray derbiyi kazanırsa şampiyonluk şansını %80'e çıkarır. Çünkü Fenerbahçe'nin, Bodrum'u yendiğini düşünürsek puan farkı 6.5 olacak. Kapanır mı? Cevap vermek kolay değil ama Beşiktaş kazandığında yine F.Bahçe'nin Bodrum'u yendiğini düşünürsek fark 3.5'a düşecek. Bu da ligin belli oranda yeniden başladığı anlamına gelir.