Cimbom’un kozu kartal’ın zaafı

Süper Lig'de gözler yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde olacak. Lider durumdaki Cimbom kayıp yaşamak istemezken Kartal üst üste aldığı mağlubiyetleri telafi etme peşinde. Haftanın kritik maçı öncesi SABAH Spor, iki takımı da teraziye koydu:

OSİMHEN-BARIŞ İLE ASLAN KESİLİYOR



G.Saray, hücumda ligin en iyi takımı olarak öne çıkıyor. Maç başına şut (17.3), attığı gol (68), gol beklentisi (xG59.5), bitiricilik değeri (%14.6), ceza sahası içinde gol (57) ve kazandığı penaltı (10) karnelerinde ilk sırada.

Galatasaray hücumda Osimhen-Barış Alper ikilisinden 30 gol bulurken, Beşiktaş; İmmobile-Rafa birlikteliğiyle ağları 18 kez sarstı.

TOP HAKİMİYETİNDE LİDER KARA KARTAL

Beşiktaş, %57.1'lik topla oynama, maç başına toplam pas (476), isabetli pas (393) ve rakip sahada isabetli pas (190) ve dribling (9.8) değerinde lider.

İki takımın duran top değerleri birbirinin tam tersi. Ligde 68 gol atan lider Galatasaray, bu şekilde fileleri 15 kez havalandırdı. Beşiktaş ise kalesinde gördüğü 26 golün 9'unu duran toptan yiyerek ligin en kötü 6. takımı oldu.

SKORU TUTAMIYOR



Cimbom, öne geçtiği 25 maçta 22 galibiyet-3 beraberlikle hiç kaybetmedi. Kartal, üstünlüğü bulduğu 17 mücadelenin 12'sini kazanırken 3 yenilgi-2 beraberlikle 13 puanı çimlere gömdü.

Hava topu hakimetinde de Aslan'ın üstünlüğü bulunuyor. Sarıkırmızılı takım, kazandığı %54.6'ya karşı Beşiktaş'ta bu oran 50.7 oldu.

G.Saray 7 kez penaltı yaparken Beşiktaş, 1 defa bu hataya düştü.



GALATASARAY'IN 2. YARIDA GARDI DÜŞÜYOR



7 kez geriye düşen G.Saray, tamamını çevirirken 4 galibiyet-3 beraberlik çıkardı. Beşiktaş, dezavantaja yakalandığı 13 karşılaşmanın 3'ünü kazanabildi. 4 beraberlik-6 yenilgiyle 26 puan kaybetti.

Okan Buruk'un takımı, kalesinde gördüğü 27 golün 18'ini ikinci yarı yedi. Solskjaer'in öğrencileri ise bu devrede 16 gol kaydetti.



BEŞİKTAŞ YEDEK KULÜBESİYLE İŞ YAPIYOR



Kulübe verimliliğinde Beşiktaş 10 gollük (5 gol-5 asist) katkı aldı. G.Saray, tabelayı 8 kez değiştirdi. Ancak 5 gole (4 gol-1 asist) etki eden Batshuayi artık takımda yok.

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, 25 maçta 24 gol yerken 9 müsabakada kalesini gole kapattı. Tecrübeli eldiven Muslera, 26 karşılaşmada 27 gole engel olamazken, 8 mücadelede duvar ördü.