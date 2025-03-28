Derbiye yabancı hakem geliyor!

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı zorlu maç öncesi harekete geçti. Siyahbeyazlılar, derbiye yabancı hakem istemiş ancak bu talep TFF tarafından reddedilerek maça Yasin Kol atanmıştı. Beşiktaş yönetimi de bunun üzerine tepki göstererek TFF başkanını istifaya davet etmişti. Tarihi bir hamle yapan siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray derbisi için dünyaca ünlü emekli bir hakemi Tüpraş Stadyumu'na getirecek.Müsabaka esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.