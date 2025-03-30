Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bodrum FK yeniden ateş hattına girdi
Giriş Tarihi: 30.3.2025 14:30

Bodrum FK yeniden ateş hattına girdi

Süper Lig'de milli aranın ardından evinde Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olup 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Bodrum FK yeniden düşme hattına geriledi.

DHA
Bodrum FK yeniden ateş hattına girdi

30 puanda kalan yeşil-beyazlıların rakipleri Kayserispor ve Sivasspor haftayı galibiyetle tamamladı. Kayserispor evinde Hatayspor'u 5-0 yenerken, Sivasspor da Adana Demirspor karşısında zorlanmadı ve müsabakayı 5-1 galip bitirdi.

Bu sonuçların ardından 3 takımın da puanı 30 oldu. Bodrum FK, eksi 11 averajla Sivasspor'un gerisine düştü ve 16'ncı sırada yer buldu.

2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında önce Trabzonspor'a konuk olacak Bodrum Futbol Kulübü ardından ligde de yine önemli rakiplerinden Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum FK yeniden ateş hattına girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz