Rafa atar, Kartal uçar!

G.Saray derbisinde Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren vuruşu yapan Rafa Silva, bu sezon resmi maçlarda 14. golüne ulaştı. 14 farklı müsabakada fileleri havalandıran Portekizli yıldız, Süper Lig'de 8 kez rakip kalecileri avladı.Öte yandan Rafa Silva, 90 dakikanın ardından taraftarların oylarının büyük bölümünü alarakFernandes, Rashica ve Mario'nun da aday olduğu değerlendirmede, oyların yüzde 87'si Rafa'ya gitti.Derbi öncesi,diyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 90 dakikanın sonunda soluğu oyuncuların yanında aldı. Adalı, Galatasaray karşısındaki 2-1'lik galibiyetten dolayı takımı ve teknik heyeti tebrik ederken,dedi. Başkanın, görüşmede galibiyet primini de açıkladığı ve söz konusu rakamın 30 milyon TL olduğu kaydedildi.G.Saray maçında Solskjaer'in forvetsiz oyun tercihi ile yedek kalan Ciro İmmobile'nin Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali oldukça yüksek.35 yaşındaki futbolcunun ülkesini tercih etmesi ve Serie A'ya dönmesi bekleniyor. Beşiktaş, İmmobile'nin ayrılığı ile 6 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmuş olacak.Derbi galibiyeti ile moral bulan Beşiktaş'ta Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları ara vermeden başladı. Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular, hafif bir antrenman gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.