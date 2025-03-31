Talisca’ya ihtiyaç çok

Fenerbahçe'nin 100. yılına denk gelen 2006-2007 sezonundaki şampiyonlukta onun imzası vardı… Ondan sonra Süper Lig'de şampiyonluk mutluluğu yaşayan yabancı bir teknik adam olmadı.
Bugün 72 yaşında
olan, sarı-lacivertli takıma
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek
final oynatarak kulüp
tarihinde önemli bir yeri
bulunan Brezilyalı
efsane Arthur
Zico'ya, vatandaşı
Anderson
Talisca'yı
sorduk.
Oyuncudan
övgüyle söz eden tecrübeli
spor adamı, SABAH Spor
'a
şunları söyledi: "Talisca sıradan bir oyuncu değil, sahaya çıktığında fark yaratan bir yıldız. O bir Brezilyalı maestro, Çin'de ve Suudi Arabistan'da rakiplerini adeta sahadan sildi, her ligde iz bırakan bir performans sergiledi."
İKİ MAÇINI İZLEMEK YETTİ
Talisca'nın, Fenerbahçe'de ilerleyen haftalarda belirleyici bir isim olacağının altını çizen Zico, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzun süre futboldan uzak kalması onu biraz düşürdü ama fizik olarak daha iyi bir duruma gelecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda Talisca'ya çok ihtiyacı olacak."
Onun yeteneklerine hayran olduğunu da belirten Brezilyalı hoca, "Sahada canlı olarak sadece iki kez izleme fırsatım oldu. Ama o bile oyuncunun ne kadar özel olduğunu fark etmemi sağladı.
Özellikle Kashima karşısında Guangzhou formasıyla attığı kritik golü unutamıyorum. Çok büyüleyiciydi. Takımını Asya Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura taşımıştı"
dedi.
BEYAZ PELE
Zico olarak bilinen Arthur Antunes Coimbra, 'Beyaz Pele' lakabıyla anılıyor. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyeri başarılarla dolu bir isim. Flamengo'da futbol hayatına başlayan Zico, hâlâ kulüp tarihinde en çok gol (568) atan oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor. 101 frikik golüyle önemli bir rekorun sahibi. Teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe'nin yanı sıra CSKA Moskova, Özbek Bunyodkor'da şampiyonluk yaşadı. Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nı kazandı. 2022 yılından bu yana Japon ekibi Kasmina Antlers'te danışman olarak görev yapıyor.