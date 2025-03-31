Talisca’ya ihtiyaç çok

Fenerbahçe'nin 100. yılına denk gelenBugün 72 yaşındaolan, sarı-lacivertli takımaŞampiyonlar Ligi'nde çeyrekfinal oynatarak kulüptarihinde önemli bir yeribulunan Brezilyalıefsane ArthurZico'ya, vatandaşıAndersonTalisca'yısorduk.Oyuncudanövgüyle söz eden tecrübelispor adamı,'aşunları söyledi:Talisca'nın, Fenerbahçe'de ilerleyen haftalarda belirleyici bir isim olacağının altını çizen Zico, sözlerini şöyle sürdürdü:Onun yeteneklerine hayran olduğunu da belirten Brezilyalı hoca,Özellikle Kashima karşısında Guangzhou formasıyla attığı kritik golü unutamıyorum. Çok büyüleyiciydi.dedi.Zico olarak bilinen Arthur Antunes Coimbra, 'Beyaz Pele' lakabıyla anılıyor. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyeri başarılarla dolu bir isim. Flamengo'da futbol hayatına başlayan Zico, hâlâ kulüp tarihinde en çok gol (568) atan oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor. 101 frikik golüyle önemli bir rekorun sahibi. Teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe'nin yanı sıra CSKA Moskova, Özbek Bunyodkor'da şampiyonluk yaşadı. Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nı kazandı. 2022 yılından bu yana Japon ekibi Kasmina Antlers'te danışman olarak görev yapıyor.