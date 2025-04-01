10’suz olmuyor!

Galatasaray'da son dönemde yedek kulübesine çekilen Dries Mertens'in yokluğu, puan kayıplarını beraberinde getirdi. Mertens'in ilk 11'de başladığı 22 maçın sadece 3'ünde beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Belçikalı 10 numara olmadan 5 haftalık periyotta Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın ardından Beşiktaş'a diş geçiremedi. Morata'yı forvet arkası kullanan ancak beklediği katkıyı alamayan Okan Buruk, kadro planlamasını tekrar Mertens'e göre yapmaya başladı.
37 yaşındaki yıldız oyuncu, kupadaki Fenerbahçe derbisine özel hazırlandı.
TEK GOLÜ DEPLASMANDA
F.Bahçe'ye karşı G.Saray forması ile 7 kez sahaya çıkan Mertens, bunların beşine ilk 11'de başladı. Belçikalı oyuncu tek golünü ise bu sezon Kadıköy'de 3-1 kazanılan karşılaşmada kaydetti.