10’suz olmuyor!

Galatasaray'da son dönemde yedek kulübesine çekilen Dries Mertens'in yokluğu, puan kayıplarını beraberinde getirdi. Mertens'in ilk 11'de başladığı 22 maçın sadece 3'ünde beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Belçikalı 10 numara olmadan 5 haftalık periyotta Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın ardından Beşiktaş'a diş geçiremedi.37 yaşındaki yıldız oyuncu, kupadaki Fenerbahçe derbisine özel hazırlandı.F.Bahçe'ye karşı G.Saray forması ile 7 kez sahaya çıkan Mertens, bunların beşine ilk 11'de başladı. Belçikalı oyuncu tek golünü ise bu sezon Kadıköy'de 3-1 kazanılan karşılaşmada kaydetti.