İstanbul sefası Başakşehir’in!

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçı İstanbul derbisine sahne oldu. Başakşehir, deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeledeEyüpspor, 26'da Ampem ile cevap verdi. İkinci yarıda karşılıklı ataklar yaşanırken konuk takım 74'te Olivier Kemen ile skoru 2-1 yaptı, 85'te sahneye çıkan Yusuf Sarı ise tabelayı belirledi: 3-1. İki maç sonra kazanan Başakşehir nefes alırken,takımı, kötü gidişatı durduramadı.Maçın 84. dakikasında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, hakeme tabletten bir pozisyonun tekrarını gösterip itirazda bulundu.Arda Turan bu sezon daha önce iki kez kırmızı kart görmüştü.