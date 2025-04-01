Kupa derbisi kapalı gişe

Ramazan Bayramı, yerini futbol bayramına bırakacak. Coşku Kadıköy'de sürecek.Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki randevusu için satışa çıkan biletler bitti.Deplasman seyircisiyle birlikte 43 bin 321 taraftar, müsabakayı tribünden takip edecek. İki takım arasında Süper Lig'de Kadıköy'de oynananseyirci izlemişti.F.Bahçe, ezeli rakibi G.Saray'a karşıSarı-lacivertliler bu sezonKanarya, Aslan'ı Kadıköy'de