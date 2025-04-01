Kupa derbisi kapalı gişe

Ramazan Bayramı, yerini futbol bayramına bırakacak. Coşku Kadıköy'de sürecek. Bu sezon 3. kez karşılaşacak
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki randevusu için satışa çıkan biletler bitti. Kupa derbisinin biletleri 1500 TL ila 23 bin TL arasında değişen fiyatlarla satıldı. Misafir tribün biletleri ise 1950 TL'den satıştaydı.
Deplasman seyircisiyle birlikte 43 bin 321 taraftar, müsabakayı tribünden takip edecek. İki takım arasında Süper Lig'de Kadıköy'de oynanan ilk maçı 44 bin 283
seyirci izlemişti. RAMS Park'taki ikinci mücadelede ise tribünlerde 51 bin 372 kişi vardı.
SON 3 MAÇI KAZANAMADI
F.Bahçe, ezeli rakibi G.Saray'a karşı Kadıköy'de oynadığı son 3 derbide galibiyete hasret kaldı.
Sarı-lacivertliler bu sezon 21 Eylül'de oynanan maçta rakibine 3-1 mağlup oldu. 24 Aralık 2023'teki karşılaşmada taraflar birbirine gol atamadı. 8 Ocak 2023'teki mücadele de G.Saray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Kanarya, Aslan'ı Kadıköy'de en son 10 Nisan 2022'de 2-0'lık sonuçla yenmişti.