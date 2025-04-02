Bu derbi nefes keser!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde F.Bahçe ile G.Saray arasındaki tarihi randevu bugün 20.45'te oynanacak. A Spor'da gün boyu kritik karşılaşma ile ilgili perde arkası detaylar ve bilgilerin yer alacağı derbi programları ekrana gelecek. Müsabakanın heyecanı ise ATV'de canlı olarak yaşanacak.Bodrum galibiyeti ve G.Saray'ın Beşiktaş'a 2-1'lik yenilgisi lig yarışı ve kupa öncesi moralleri yükseltti.İrfan Can Kahveci ileÇağlar ve Diego Carlos tamamen iyileşti. Fred'in idman eksiği bulunuyor. Son karar bugün verilecek.Portekizli çalıştırıcı, 'Ne olursa olsun Galatasaray'ı yeneceğiz. Taraftarı mutlu edeceğiz' ifadeleriyle takıma seslendi.Fenerbahçe yönetimi hafta boyu Jose Mourinho'ya güven mesajları verdi.Deneyimli teknik adam, stoperde Diego Carlos'u denedi fakat Mert Müldür ve Yusuf Akçiçek'in son haftalardaki başarılı performansı ikiliyi öne çıkarıyor.En-Nesyri'ninforması garanti. Talisca, fizik olarak toparladı. Dzeko ise forma istedi. Portekizli hoca, Bosnalı oyuncuyu kullanma kararı aldı.Mourinho,Kostic'e, Yunus ve Barış karşısında savunma uyarısı yaptı.F.Bahçecephesi kulübedeki isimlerin form durumuna da güveniyor.Livakovic'in milli takımdaki başarılı performansı sevindirirkenBeşiktaş maçı biter bitmez soyunma odasında kupadaki Fenerbahçe sınavı konuşulmaya başlandı. Oyuncular, derbiyi özür fırsatı olarak görüyor.Teknik heyet bayramda takıma izin vermedi veSallai ve Jakobs'un dönüşüyle G.Saray tam kadro hazırlandı.Teknik direktör Okan Buruk, ligde Fenerbahçe ile oynadıkları her iki maçı da ekibi ile birlikte A'dan Z'ye analiz etti.Buruk,Kadıköy'de sezonun ilk yarısındakazandıkları derbide olduğu gibi tek forvetOsimhen'le maça başlayacak.Lemina hamlesiyle orta saha kalabalık tutulacak.Beşiktaş maçında dökülen Morata, F.Bahçe maçında kulübede olacak.Derbide gerilimi dikkate alan teknik heyet,Takımı ekstra strese sokmak istemeyen Okan Buruk, oyuncularını bu kritik maç için kampa almadı.Yönetim, dev maça özel prim sözü verdi vemesajı iletildi.F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray derbisi öncesinde orta sahada A ve B planları oluşturdu. A planına Fred'i yazan Portekizli teknik adam, Amrabat-Fred- Szymanski üçlüsü üzerinde durdu. Ancak sakatlığını yeni atlatan ve idman eksiği olan Brezilyalı, kulübede olursa B planı devreye girecek.G.Saray, Beşiktaş derbisinden ders aldı. Daha dirençli bir takımla F.Bahçe'nin karşısına çıkma kararı veren Okan Buruk, Lemina'yı bu maça özel hazırladı. Kaan da savunması güçlü olduğu için Frankowski yerine sağ bekte düşünülüyor. Teknik heyet, Rangers'ın Kadıköy'de 3-1 kazandığı Avrupa Ligi maçını defalarca izledi. F.Bahçe'nin zaaflarını tespit eden G.Saray cephesi, İskoç ekibinin taktiği ile kupada tur arayacak.G.Saray'a ilk maçta 3-1 yenilen Mourinho, ligdeki ikinci randevuda da golsüz berabere kaldı. Beşiktaş'a da 1-0 kaybeden Portekizli hoca ilk derbi zaferini yaşamak istiyor.Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Kadıköy'de hiç yenilmedi. Fenerbahçe deplasmanında 2 galibiyet-1 beraberlik karnesine sahip Buruk, derbilerdeki istatistiğine güveniyor.Cihan Aydın, bu sezon F.Bahçe ve G.Saray maçlarında üçer kez düdük çaldı. Sarı-lacivertlilerin; F.Bahçe-Samsun (0-0), Alanyaspor-F.Bahçe (0-2), Antalyaspor-Fenerbahçe (0-2) maçlarını yöneten 32 yaşındaki hakem, sarı-kırmızılı takımın ise şu karşılaşmalarında görev aldı: Kasımpaşa-G.Saray (3-3), Hatayspor-Galatasaray (1-1), G.Saray-Gaziantep (3-1).