Bu derbi nefes keser!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde F.Bahçe ile G.Saray arasındaki tarihi randevu bugün 20.45'te oynanacak. A Spor'da gün boyu kritik karşılaşma ile ilgili perde arkası detaylar ve bilgilerin yer alacağı derbi programları ekrana gelecek. Müsabakanın heyecanı ise ATV'de canlı olarak yaşanacak.
10 MADDEDE SAMANDIRA
1-
Bodrum galibiyeti ve G.Saray'ın Beşiktaş'a 2-1'lik yenilgisi lig yarışı ve kupa öncesi moralleri yükseltti.
2-
İrfan Can Kahveci ile Anderson Talisca'nın kondisyon olarak hazır görüntüsü teknik heyeti sevindirdi.
3-
Çağlar ve Diego Carlos tamamen iyileşti. Fred'in idman eksiği bulunuyor. Son karar bugün verilecek.
4-
Portekizli çalıştırıcı, 'Ne olursa olsun Galatasaray'ı yeneceğiz. Taraftarı mutlu edeceğiz' ifadeleriyle takıma seslendi.
5-
Fenerbahçe yönetimi hafta boyu Jose Mourinho'ya güven mesajları verdi.
6-
Deneyimli teknik adam, stoperde Diego Carlos'u denedi fakat Mert Müldür ve Yusuf Akçiçek'in son haftalardaki başarılı performansı ikiliyi öne çıkarıyor.
7-
En-Nesyri'nin
forması garanti. Talisca, fizik olarak toparladı. Dzeko ise forma istedi. Portekizli hoca, Bosnalı oyuncuyu kullanma kararı aldı.
8-
Mourinho,
Kostic'e, Yunus ve Barış karşısında savunma uyarısı yaptı.
9-
F.Bahçe
cephesi kulübedeki isimlerin form durumuna da güveniyor.
10-
Livakovic'in milli takımdaki başarılı performansı sevindirirken İrfan Can Eğribayat kaleyi bırakmayacak.
10 MADDEDE KEMERBURGAZ
1-
Beşiktaş maçı biter bitmez soyunma odasında kupadaki Fenerbahçe sınavı konuşulmaya başlandı. Oyuncular, derbiyi özür fırsatı olarak görüyor.
2-
Teknik heyet bayramda takıma izin vermedi ve 3 gün boyunca taktik çalışmalara ağırlık verildi.
3-
Sallai ve Jakobs'un dönüşüyle G.Saray tam kadro hazırlandı.
4-
Teknik direktör Okan Buruk, ligde Fenerbahçe ile oynadıkları her iki maçı da ekibi ile birlikte A'dan Z'ye analiz etti.
5-
Buruk,
Kadıköy'de sezonun ilk yarısında 3- 1
kazandıkları derbide olduğu gibi tek forvet
Osimhen'le maça başlayacak.
6-
Lemina hamlesiyle orta saha kalabalık tutulacak. Gabonlu oyuncunun 11'e girmesiyle Torreira 8 numaraya geçecek.
7-
Beşiktaş maçında dökülen Morata, F.Bahçe maçında kulübede olacak.
8-
Derbide gerilimi dikkate alan teknik heyet, kart konusunda tüm oyuncuları uyardı ve sakin kalmalarını istedi.
9-
Takımı ekstra strese sokmak istemeyen Okan Buruk, oyuncularını bu kritik maç için kampa almadı.
10-
Yönetim, dev maça özel prim sözü verdi ve "Kazanın, soyunma odasında rakamı yazın''
mesajı iletildi.
A PLANI FRED'E EMANET!
F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray derbisi öncesinde orta sahada A ve B planları oluşturdu. A planına Fred'i yazan Portekizli teknik adam, Amrabat-Fred- Szymanski üçlüsü üzerinde durdu. Ancak sakatlığını yeni atlatan ve idman eksiği olan Brezilyalı, kulübede olursa B planı devreye girecek. Amrabat ve Szymanski yan yana forma giyecek. Önlerinde ise Tadic veya İrfan Can Kahveci oynayacak. İrfan Can Kahveci'nin son taktik idmanda 11'de yer alması dikkat çekti.
ASLAN'IN ŞİFRESİ RANGERS
G.Saray, Beşiktaş derbisinden ders aldı. Daha dirençli bir takımla F.Bahçe'nin karşısına çıkma kararı veren Okan Buruk, Lemina'yı bu maça özel hazırladı. Kaan da savunması güçlü olduğu için Frankowski yerine sağ bekte düşünülüyor. Teknik heyet, Rangers'ın Kadıköy'de 3-1 kazandığı Avrupa Ligi maçını defalarca izledi. F.Bahçe'nin zaaflarını tespit eden G.Saray cephesi, İskoç ekibinin taktiği ile kupada tur arayacak. Barış ve Osimhen'in savunma arkasına sürpriz koşularına güvenen Aslan, orta sahayı kalabalık tutacak.
MOURİNHO İLK ZAFERİN PEŞİNDE!
G.Saray'a ilk maçta 3-1 yenilen Mourinho, ligdeki ikinci randevuda da golsüz berabere kaldı. Beşiktaş'a da 1-0 kaybeden Portekizli hoca ilk derbi zaferini yaşamak istiyor.
BURUK KADIKÖY'DE MUTLU!
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Kadıköy'de hiç yenilmedi. Fenerbahçe deplasmanında 2 galibiyet-1 beraberlik karnesine sahip Buruk, derbilerdeki istatistiğine güveniyor.
İLK KEZ DERBİ YÖNETECEK
Cihan Aydın, bu sezon F.Bahçe ve G.Saray maçlarında üçer kez düdük çaldı. Sarı-lacivertlilerin; F.Bahçe-Samsun (0-0), Alanyaspor-F.Bahçe (0-2), Antalyaspor-Fenerbahçe (0-2) maçlarını yöneten 32 yaşındaki hakem, sarı-kırmızılı takımın ise şu karşılaşmalarında görev aldı: Kasımpaşa-G.Saray (3-3), Hatayspor-Galatasaray (1-1), G.Saray-Gaziantep (3-1).