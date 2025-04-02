Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi, 'Yabancı hakem'
tartışmalarının gölgesinde oynanmıştı. Karşılaşmayı Galatasaray-Fenerbahçe maçında olduğu gibi yabancı bir hakemin yönetmesi isteği karşılık bulmayan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yabancı dil sınavlarında başarısız olan, FIFA kokartı bulunmayan ve kariyerinde ilk kez bir derbi maç yönetecek olan Yasin Kol atamasının ardından
soluğu basının önünde almış, TFF ve MHK'yi istifaya davet etmişti. Bununla da yetinmeyip karşılaşmayı izleyip, pozisyonları değerlendirmesi için eski hakem Urs Meier'i İstanbul'a getirmişti.
BAŞKAN ADALI VE YASİN KOL İKİ KEZ SARILDI
SABAH Spor
, derbi maçın bitiş düdüğü ile yaşananların perde arkasına ulaştı. Galatasaray karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan futbolcularını kutlamak için soluğu soyunma odasında alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ilk durağı hakem odası oldu. Adalı önce Kol'u ortaya koyduğu soğukkanlı yönetim için kutladı, ardından da "Karşılaşma öncesi sizi çok eleştirdik. Tepkimiz şahsınıza değil, TFF'nin kararınaydı. Hakkınızı helal edin"
diyerek sarıldı. Kol, "Camialarınızı düşünerek böyle konuşuyorsunuz ama bizlerin de ailesi, çocukları, arkadaşları olduğunu unutuyorsunuz"
yanıtını verdi, ardından da "Helal olsun"
diye ekledi. Başkan Adalı bu sözler üzerine ikinci kez Kol'a sarılıp, teşekkür etti. Adalı, hakemlerin bayramını da kutladıktan sonra odadan ayrıldı.
BAYRAM MANGALI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcular ve aileleriyle bayramlaştı. Başkan Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile mangalın başına geçip, etleri pişirdi.
Yemekte futbolculara kısa bir konuşma yapan Başkan, "Galatasaray'ı mağlup ederek camiamıza çifte bayram yaşattınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçında da başarılar diliyorum"
dedi.