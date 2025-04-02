Hakkınızı helal edin

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi,tartışmalarının gölgesinde oynanmıştı. Karşılaşmayı Galatasaray-Fenerbahçe maçında olduğu gibi yabancı bir hakemin yönetmesi isteği karşılık bulmayan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı,soluğu basının önünde almış, TFF ve MHK'yi istifaya davet etmişti. Bununla da yetinmeyip, derbi maçın bitiş düdüğü ile yaşananların perde arkasına ulaştı. Galatasaray karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan futbolcularını kutlamak için soluğu soyunma odasında alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ilk durağı hakem odası oldu. Adalı önce Kol'u ortaya koyduğu soğukkanlı yönetim için kutladı, ardından dadiyerek sarıldı. Kol,yanıtını verdi, ardından dadiye ekledi. Başkan Adalı bu sözler üzerine ikinci kez Kol'a sarılıp, teşekkür etti. Adalı, hakemlerin bayramını da kutladıktan sonra odadan ayrıldı.Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcular ve aileleriyle bayramlaştı.Yemekte futbolculara kısa bir konuşma yapan Başkan,dedi.