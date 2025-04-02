Hatipoğlu: Sen bir piyonsun!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu
, Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap
verdi. Hatipoğlu şu açıklamayı yaptı: "Hafıza
kaybından bahseden Acun Ilıcalı'nın bu sene ortaya
atılmış bir piyon olduğunun çok farkındayım. Kendisi sağa sola sataşıp huzursuzluk yaratmak, nefret dilini köpürtmek yerine
gelecekte
Türk kamuoyunda hafızalarda nasıl kalacağını
düşünse çok daha sağlıklı olur. G.Saray'la
ilgili her türlü safsatayı dile getiren
Ilıcalı'dan, F.Bahçe'ye
ligin şu dönemine
kadar neden hiç
kırmızı kart gösterilmediğini
açıklamasını
bekliyorum.
Rekabetin sadece
sahada kalmasını
diliyoruz."