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Giriş Tarihi: 2.4.2025

Hatipoğlu: Sen bir piyonsun!

Hatipoğlu: Sen bir piyonsun!
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap verdi. Hatipoğlu şu açıklamayı yaptı: "Hafıza kaybından bahseden Acun Ilıcalı'nın bu sene ortaya atılmış bir piyon olduğunun çok farkındayım. Kendisi sağa sola sataşıp huzursuzluk yaratmak, nefret dilini köpürtmek yerine gelecekte Türk kamuoyunda hafızalarda nasıl kalacağını düşünse çok daha sağlıklı olur. G.Saray'la ilgili her türlü safsatayı dile getiren Ilıcalı'dan, F.Bahçe'ye ligin şu dönemine kadar neden hiç kırmızı kart gösterilmediğini açıklamasını bekliyorum. Rekabetin sadece sahada kalmasını diliyoruz."
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Hatipoğlu: Sen bir piyonsun!
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