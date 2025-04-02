Hatipoğlu: Sen bir piyonsun!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili, Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevapverdi. Hatipoğlu şu açıklamayı yaptı: "Hafızakaybından bahseden Acun Ilıcalı'nın bu sene ortayaatılmış bir piyon olduğunun çok farkındayım.gelecekteTürk kamuoyunda hafızalarda nasıl kalacağınıdüşünse çok daha sağlıklı olur. G.Saray'lailgili her türlü safsatayı dile getirenIlıcalı'dan, F.Bahçe'yeligin şu döneminekadar neden hiçkırmızı kart gösterilmediğiniaçıklamasınıbekliyorum.Rekabetin sadecesahada kalmasınıdiliyoruz."