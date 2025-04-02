PSG, Fransa Kupası’nda 2-0’dan geri döndü!

Fransa Kupası yarı finalinde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Dunkerque sahasında Paris Saint Germain'i konuk etti.

Dunkerque, 7'nci dakikada Sasso ve 27'nci dakikada Al Saad'ın attığı gollerle karşılaşmada 2-0 öne geçti. PSG, 45'inci dakikada Dembele ile skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 48'inci dakikada Marquinhos ile skoru eşitleyen konuk ekip, 62'nci dakikada Doue ve 90+3'üncü dakikada Dembele'nin golüyle rakibini 4-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Fransa Ligue 2 ekibi Dunkerque, kupa çeyrek finalinde Brest, son 16 turunda ise Lille'i eleme başarısı göstermişti.