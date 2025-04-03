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Giriş Tarihi: 3.4.2025 13:55

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI ATV CANLI İZLE | ZTK çeyrek final Beşiktaş Göztepe maçı atv canlı izle ekranında!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş Göztepe karşılaşması yaşanacak. Heyecanla beklenen mücadele 3 Nisan 2025 Perşembe günü ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadelenin kazananı yarı final yolunda bir adım atacak. Taraftarlar Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma için ATV canlı izle ekranına odaklandı. İşte, ZTK çeyrek final Beşiktaş Göztepe maçı atv canlı izle ekranında!

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI ATV CANLI İZLE | ZTK çeyrek final Beşiktaş Göztepe maçı atv canlı izle ekranında!

ATV canlı izle ekranı maç saatinde yakından takip ediliyor. 20.30'da başlayacak mücadele Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başlayacak. Kazanan takm yarı finale yükselirken, kaybeden takım kupaya veda edecek. Sporseverler karşılaşma için atv canlı izle ekranına odaklandı. İşte, Beşiktaş Göztepe maçı ATV canlı izle!

Beşiktaş Göztepe maçı atv canlı izle ekranında!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Göztepe maçı 3 Nisan Perşembe günü yapılacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI ATV CANLI İZLE

Maçın canlı yayını ATV ekranlarında:

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BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI ATV CANLI İZLE | ZTK çeyrek final Beşiktaş Göztepe maçı atv canlı izle ekranında!
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