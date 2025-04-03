Şık bir şey değil abartmayacağım

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'a karşılaşmanın bitiş düğünün ardından Mourinho ile yaşadığı olay soruldu, cevabı, "Aramızda bir şey olmadı. Ben de o da hakemleri tebrik etmeye gitmiştik. Arkadan eliyle burnumu sıktı, ufak bir çizik oldu. Şık bir şey değil.
Teknik adamların davranışlarının doğru olması gerek. Abartmayacağım ama şık bir şey değil. Maçtan önce de birbirimizin elini sıkmalıydık ama bunu yaşamadık. Bu konuyu abartmayacağız"
oldu.
BANA GÖRE OFSAYT
Buruk galibiyeti şöyle yorumladı: "Attığımız iki gol ve kaçırdığımız goller... İlk yarıda 3'ü, 4'ü bulabilirdik. Girdikleri tek pozisyon gol oldu. Enteresan bir ofsayt çizgisi oldu. Çekilen çizgi bize de garip geldi. Bundan daha geride olan pozisyonlara ofsayt verildiğini gördük. Benim görüşüm ofsayt ve çizilen çizgiye inanmıyorum."
SPECİAL BURUK!
Okan Buruk, Mourinho'ya geçit vermedi. 51 yaşındaki teknik adam, 'Special One' lakaplı Portekizli hocayı iki maçta yenerken, bir karşılaşma berabere bitti.