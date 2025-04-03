Şık bir şey değil abartmayacağım

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'a karşılaşmanın bitiş düğünün ardından Mourinho ile yaşadığı olay soruldu, cevabı,Teknik adamların davranışlarının doğru olması gerek. Abartmayacağım ama şık bir şey değil.oldu.Buruk galibiyeti şöyle yorumladı: "Attığımız iki gol ve kaçırdığımız goller... İlk yarıda 3'ü, 4'ü bulabilirdik. Girdikleri tek pozisyon gol oldu. Enteresan bir ofsayt çizgisi oldu.Okan Buruk, Mourinho'ya geçit vermedi. 51 yaşındaki teknik adam, 'Special One' lakaplı Portekizli hocayı iki maçta yenerken, bir karşılaşma berabere bitti.