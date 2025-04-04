Eren Elmalı tam isabet!

G.Saray'ın ara transferin son gününde Trabzonspor'dan 3.5 milyon + 500 bin Euro bonus karşılığında kadrosuna kattığıTakıma en fazla katkı yapan yeni isim olan ve sol bekteki sorunu kalıcı olarak çözen milli futbolcu, Fenerbahçe karşısında kritik müdahalelerde bulundu.İsmail Jakobs iyileşse bile Eren Elmalı, ilk 11'de oynamaya devam edecek. Derbide yüzde 86 pas isabetinin yanı sıra 5 ikili mücadelenin tamamını kazandı. 4 tehlikeyi önlerken 2 pas arası ve 1 top çalma karnesi tutturdu.