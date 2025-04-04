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Giriş Tarihi: 4.4.2025

Geleceğimle ilgili kararımı vermedim

Cimbom’un yıldız forveti Osimhen, dönüş yolunda arkadaşlarına söz verdi: “Şu an tek odak noktam Galatasaray. Bu takımı şampiyonluğa taşıyacağım.”

Geleceğimle ilgili kararımı vermedim
Galatasaray, Fenerbahçe zaferiyle kendine gelirken başrolde Victor Osimhen vardı. Kadıköy'de attığı iki golle hem gerçek Galatasaraylı olan hem de turu getiren Nijeryalı yıldız takım arkadaşlarına verdiği sözü tuttu. Devre arasında Avrupa devlerinin teklifini tek tek geri çevirerek takıma bağlılığını gösteren başarılı forvet, derbiye kendisini ekstra motive etti. 26 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe maçlarının önemini biliyorum. Kendime güveniyorum'' demişti. Kadıköy'den takımını zaferle döndüren Osimhen, dönüş yolunda tebrikleri kabul ederken bu kez de arkadaşlarına şampiyonluk sözü verdi. Deneyimli yıldız, "Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. Şu an tek odak noktam Galatasaray'ın şampiyonluğu. Bu takımı şampiyon yapacağım'' iddiasında bulundu.

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Geleceğimle ilgili kararımı vermedim
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