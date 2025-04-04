Geleceğimle ilgili kararımı vermedim

Galatasaray, Fenerbahçe zaferiyle kendine gelirken başrolde Victor Osimhen vardı. Kadıköy'de attığı iki golle hem gerçek Galatasaraylı olan hem de turu getiren Nijeryalı yıldız takım arkadaşlarına verdiği sözü tuttu. Devre arasında Avrupa devlerinin teklifini tek tek geri çevirerek takıma bağlılığını gösteren başarılı forvet, derbiye kendisini ekstra motive etti. 26 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe maçlarının önemini biliyorum. Kendime güveniyorum''
demişti. Kadıköy'den takımını zaferle döndüren Osimhen, dönüş yolunda tebrikleri kabul ederken bu kez de arkadaşlarına şampiyonluk sözü verdi. Deneyimli yıldız, "Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. Şu an tek odak noktam Galatasaray'ın şampiyonluğu. Bu takımı şampiyon yapacağım''
iddiasında bulundu.