Bu sezonu bitirmeliyiz!

Kadıköy'de Galatasaray'a mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe'de oynanan futbol ve maç sonunda yaşanan olaylar sıkıntılı bir süreci yeniden başlattı.Derbi sonrası değerlendirme yapan yönetim, radikal bir karar almamıştı.Portekizli'nin geleceği, sezon sonunda Süper Lig'de oluşacak tabloya göre yeniden değerlendirilecek.Kanarya ile 2026 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Jose Mourinho'nun özel bir tazminat maddesi yok. Fakat sezon sonu yollanırsa 1 yıllık alacağı olacak. Ekibiyle birlikte bu rakam da yaklaşık 15 milyon Euro. Mourinho istifa ederse 'Dur' denmeyecek.İsmail Kartal'ın iletişimi zayıf, koltuğuna oturan Mourinho ise bir polemik ustasıydı. Futbol aklı dışında onun bu maharetini doğru kullanırsanız fark yaratabilirdi.Sarı kart çıkmıyordan yapı vara, tarihi derbiye 'sıradan bir maç' deyip kibir şovu yapmaya… Mourinho, tüm bu iletişim kazalarının yanında eğer sahada başarılı olsa, derbi kazansa, bugün tek kulvarda devam etmek zorunda kalmasa milyonlarca Fenerbahçeli arkasında durabilirdi. Sahasında iki Galatasaray derbisi, en kötü zamanında Beşiktaş'a kaybettiği derbi ve Avrupa'dan eleniş herkese şu soruyu sordurtur;Sonuçta maliyeti ortada. Çok önemli markaların reklam yüzü Mourinho'nun o fotoğraflarda her zaman cool kareleri yer almıştır. Kimse kusura bakmasın, meslektaşına saldıran teknik adamın itibarı da sorgulanır, prestiji de. Yarın çalışmak isteyen takımlar da bu fikirlerini gözden geçirirler.Galatasaray'a kaybederek Ziraat Türkiye Kupası hedefinden olan ve maç sonu rakip teknik adam Okan Buruk'a hareketi olay yaratan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dünkü idmanda oldukça keyifsizdi. Trabzonspor analizini oyuncularına aktaran Portekizli hoca, kendisine PFDK tarafından verilecek cezayı bekliyor.Dorival Junior ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'nun adı geçiyor. Brezilya basınından SporTV'nin sunucusu Andre Rizek'in haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, en güçlü adaylardan biri durumunda. Federasyonun, haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçlarına kadar yeni teknik adamı takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü. Haber detayında Brezilya Milli Takımı için ismi geçen diğer çalıştırıcıların Jorge Jesus, Carlo Ancelotti ve Abel Ferreira olduğu vurgulandı.