Göztepe’nin 100 akı!

Süper Lig'de son sekiz maçından 4'er beraberlik ve yenilgi alıp hiç kazanmayan Göztepe, buna karşılık Ziraat Türkiye Kupası'nda emin adımlarla hedefine ilerliyor.İzmir temsilcisin hedefi ise bu kulvarda üçüncü kez mutlu sona ulaşıp Avrupa kupalarına katılabilmek. Göztepe, Süper Lig'de Beşiktaş ile 13. haftada yine deplasmanda karşılaşmış, bu maçı da 4-2 kazanmıştı.Yarı finalde Trabzonspor'a rakip olan Göztepe, kupada oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi ve 5 maçı da toplamda sadece 1 gol yiyerek kazandı. 5. turda Bucaspor 1928'i 4-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasında Erzurum FK ve Gaziantep FK'yı 1-0, Kasımpaşa'yı 5-0, çeyrek finalde de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.