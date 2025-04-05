Robin Hood Beşiktaş!

Ligde Galatasaray karşısında sergilediği futbol ve aldığı galibiyetle gelecek için umut vadeden Beşiktaş, hemen arkasından Göztepe'ye evinde yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na havlu attı ve yine camiayı karamsarlığa itti. Yarıştığı kulvarlarda birer birer saf dışı kalan siyah-beyazlı ekip, artık önündeki tek hedef olan lig üçüncülüğüne odaklandı. 1 maçı fazla olan 3. sıradaki Samsun ile 4 puanlık farkı bulunan Kartal, Karadeniz ekibini geçmeye ve sonra da yerini korumaya çalışacak. Beşiktaş, bu sezon ligin büyük takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Buna karşılık kağıt üzerinde zayıf rakiplerine ise bol keseden dağıtıp, Süper Lig'in Robin Hood'u ünvanını aldı!Lyon ve Bilbao gibi devleri net skorlarla devirdi ama puansız Maccabi Tel Aviv'e boyun eğdi.Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Göztepe maçında kale ve stoperde rotasyona gitmesi eleştiri topladı. Gabriel Paulista'nın yerine görev alan Tayyip Talha Sanuç, işler yolundayken kırmızı kart gördü. Mert Günok'un yerine oynayan Ersin Destanoğlu ise frikikten kapattığı köşeden gol yedi. Taraftarlar, Ersin'e barajı kurduktan sonra hatalı yer aldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.Son 9 haftada İstanbul dışında Göztepe, Alanyaspor ve Bodrumspor deplasmanı bulunan Beşiktaş'ın, diğer 6 maçı İstanbul'da. Bu 6 karşılaşmadan Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarını rakip sahada oynayacak olan siyah-beyazlılar, Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor ve Ç. Rizespor'u ise sahasında ağırlayacak.Beşiktaş ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan Gabriel Paulista, Brezilyalı gazeteci Andre Hernan'a açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki stoper, şu ifadeleri kullandı: "Herkes hayalimin Brezilya'ya dönmek ve Corinthians için oynamak olduğunu biliyor. Bir aile meselesi de var. Corinthians taraftarı olan kardeşim sayesinde onları destekledim. O vefat etti.Kim bilir belki bir gün Brezilya'ya döner ve Corinthians forması giyerim."eşiktaş'ın Göztepe'ye mağlup olduğu karşılaşmada kalesinde 3 top gören Ersin Destanoğlu, son golün ardından ayağına gelen her topta taraftarların ıslıklarına maruz kaldı. Daha önce de defalarca aynı durumun içerisine düşen 24 yaşındaki kaleci gemileri yaktı.Deneyimli oyuncunun bir kez daha Dolmabahçe'de ıslıklanmasına sitem ettiği ve sezon sonu ayrılığı iyiden iyiye kafasına koyduğu belirtildi.