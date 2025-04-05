‘Son derbideki gibi ince düdüklerle önümüz kesilmesin’

F.Bahçe, Trabzonspor maçı öncesi resmi sitesinden açıklama yayımladı. Sarı-lacivertliler şu ifadeleri kullandı: "Maçta beklentimiz nettir:Rakibimizin de yönetimsel kaygılar konusunda benzer duruşta olduğunu görmek, bu çağrımızın ne kadar haklı ve ortak bir talep olduğunu göstermektedir. Biz de bu noktada adaletin sağlanması adına duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz. Nitekim Teknik Direktörümüz, ilgili hakeme yönelik yorumlarını hem kazandığımız hem de kaybettiğimiz maçlardan sonra yaparak nasıl tarafsız baktığını ortaya koymuştur. Bir kez daha Fenerbahçe'nin tarafı her zaman adaletten yanadır."