Tarihin eşiğinde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kadıköy'deki 4. derbisinde 3. zaferini Ziraat Türkiye Kupası'nda elde etti. Üçüncü şampiyonluğa koştuğu sarı-kırmızılı takımla puan (102) ve seri galibiyet (17) rekoru kıran deneyimli çalıştırıcı, iki maç daha kazanması halinde tarihe geçecek.
Galatasaray'da en çok galibiyet kazanan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim 332 ile zirvede bulunuyor. İmparator'u; Gündüz Kılıç (218) takip ederken Mustafa Denizli (119) üçüncü, Brian Birch (103) ise dördüncü sırada yer alıyor. 140 karşılaşmanın 102'sini kazanma karnesine sahip olan Okan Buruk, efsanelerin olduğu ilk 4'e girmek için artık gün sayıyor.
51 yaşındaki çalıştırıcının, Galatasaray kariyerinde ligde 83, kupada 9, Avrupa'da 10 galibiyet yazıyor.
G.SARAY: UTANIYORUZ
G.Saray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ateş püskürdü. Derbi maçının bitimiyle Okan Buruk'un burnunu sıkan Portekizli hocanın bu davranışıyla ülke futboluna zarar verdiğini söyleyen sarı-kırmızılı kulüp, şu ifadeleri kullandı: "Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.
Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın.
Dün bize ahlâk dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz."