Tarihin eşiğinde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kadıköy'deki 4. derbisinde 3. zaferini Ziraat Türkiye Kupası'nda elde etti.Galatasaray'da en çok galibiyet kazanan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim 332 ile zirvede bulunuyor. İmparator'u; Gündüz Kılıç (218) takip ederken Mustafa Denizli (119) üçüncü, Brian Birch (103) ise dördüncü sırada yer alıyor.51 yaşındaki çalıştırıcının, Galatasaray kariyerinde ligde 83, kupada 9, Avrupa'da 10 galibiyet yazıyor.G.Saray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ateş püskürdü. Derbi maçının bitimiyle Okan Buruk'un burnunu sıkan Portekizli hocanın bu davranışıyla ülke futboluna zarar verdiğini söyleyen sarı-kırmızılı kulüp, şu ifadeleri kullandı: "Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir.Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı,Dün bize ahlâk dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz."