UEFA’dan 46.5 milyon

UEFA'nın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen 49. olağan kongresinde 2023-2024 sezonunun finansal raporları açıklandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların elde ettikleri gelirler belli oldu. Buna göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ise Konferans Ligi'nden kazançları da netlik kazandı.31 milyon85 bin Euro(ŞampiyonlarLigi), 1 milyon276bin Euro(AvrupaLigi)9 milyon34 bin Euro(KonferansLigi)5 milyon187 bin Euro(KonferansLigi)