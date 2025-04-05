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Giriş Tarihi: 5.4.2025

UEFA’dan 46.5 milyon

2023-2024 sezonunda ligimizin üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA’nın düzenlediği organizasyonlarda yaklaşık 2 milyar TL kazandı

UEFA’dan 46.5 milyon
UEFA'nın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen 49. olağan kongresinde 2023-2024 sezonunun finansal raporları açıklandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların elde ettikleri gelirler belli oldu. Buna göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ise Konferans Ligi'nden kazançları da netlik kazandı. Ligimizin 3 büyük ekibi bu organizasyonlarda toplamda 46.5 milyon Euro'yu (yaklaşık 2 milyar TL) kasasına koydu.
Galatasaray: 31 milyon 85 bin Euro (Şampiyonlar Ligi), 1 milyon 276 bin Euro (Avrupa Ligi)
Fenerbahçe: 9 milyon 34 bin Euro (Konferans Ligi)
Beşiktaş: 5 milyon 187 bin Euro (Konferans Ligi)

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UEFA’dan 46.5 milyon
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