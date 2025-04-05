UEFA’dan 46.5 milyon

UEFA'nın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen 49. olağan kongresinde 2023-2024 sezonunun finansal raporları açıklandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların elde ettikleri gelirler belli oldu. Buna göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ise Konferans Ligi'nden kazançları da netlik kazandı. Ligimizin 3 büyük ekibi bu organizasyonlarda toplamda 46.5 milyon Euro'yu (yaklaşık 2 milyar TL) kasasına koydu.
Galatasaray:
31 milyon
85 bin Euro
(Şampiyonlar
Ligi), 1 milyon
276
bin Euro
(Avrupa
Ligi)
Fenerbahçe:
9 milyon
34 bin Euro
(Konferans
Ligi)
Beşiktaş:
5 milyon
187 bin Euro
(Konferans
Ligi)