VAR odasında bahis skandalı

Bulgaristan Ligi'nde geçtiğimiz günlerde oynanan önemli bir müsabakanın VAR odasındaki görüntüsü büyük infial yarattı. Kaynağı belirsiz bir şekilde sızdırılan görüntülerde VAR'da görevli olan teknisyenin maç oynandığı sırada bahis yaptığı görüldü.Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hakemlerin tarafsızlığı konusunda ciddi endişelere yol açtı.