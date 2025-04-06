Fenerbahçe’de 3 oyuncu kadroya alınmadı!

MOURINHO'DAN KADRO AÇIKLAMASI

Jose Mourinho: "Bizlerin bu maça hazırlanmak için 3 günü vardı ama Trabzonspor'un da aynı şekilde. İki takım için de şartlar eşit. Mesela Samsun'a karşı oynadığımız maçtan önce Rangers maçı oynadık ve hazırlanmak için 2 günümüz vardı. Oyuncularım bununla baş edebilmeye hazır olmalılar. Bu maçta değişiklikler yaptım. Taze kan oyunculara ihtiyacım olduğunu düşündüm. Çarşamba günü oynanan maç bizim için hem mental hem de fiziksel olarak enerji gerektiren bir maçtı."