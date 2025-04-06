Fenerbahçe’de 3 oyuncu kadroya alınmadı!

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesinde ilk 11'ler belli olurken, sarı-lacivertli takımda 3 oyuncu kadroya alınmadı.
İrfan Can Eğribayat, gribal enfeksiyon nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. (Yayıncı Kuruluş). Kostic'in de Mourinho'nun tercihleri sebebiyle kadroya alınmadığı bilgisi geldi.
MOURINHO'DAN KADRO AÇIKLAMASI
Jose Mourinho: "Bizlerin bu maça hazırlanmak için 3 günü vardı ama Trabzonspor'un da aynı şekilde. İki takım için de şartlar eşit. Mesela Samsun'a karşı oynadığımız maçtan önce Rangers maçı oynadık ve hazırlanmak için 2 günümüz vardı. Oyuncularım bununla baş edebilmeye hazır olmalılar. Bu maçta değişiklikler yaptım. Taze kan oyunculara ihtiyacım olduğunu düşündüm. Çarşamba günü oynanan maç bizim için hem mental hem de fiziksel olarak enerji gerektiren bir maçtı."