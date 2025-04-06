Hat-trick yapan Talisca’dan galibiyet yorumu!

Maçın 64. dakikasında Allan Saint-Maximin'in pasında ceza sahası içinden yaptığı vuruşta topu filelere gönderen Talisca, farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 13 dakika sonra yeniden sahneye çıktı. Sol çaprazdan gelişine yaptığı şutta sarı-lacivertli forvet, 3. kez Trabzonspor filelerini havalandırdı.

TALISCA: SÜRECE İNANDI M VE GÜVENDİM

Maçın ardından açıklamalar yapan Talisca, "Buraya geldiğim ilk günden beri hep saygı duydum. İki ay oldu, çok mutluyum. Bu büyük kulübü temsil etmek çok büyük mutluluk. Takım olarak performanstan çok mutluyum. Sürece inandım ve güvendim. Daha yukarıya gitmek için her şeyi yaptım, mutluyum. Hocamıza ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"GOL SONRASI ÇALAN MÜZİĞE DİKKAT ETMEDİM"

Attığı gol sonrası yaşadığı hisleri anlatan Talisca, "Aslında gol attığımda çalan müziğe dikkat etmedim. Alex çok büyük bir isim, 10 yıl sonra onun attığı golde çalan müziğin çalması çok büyük mutluluk. O da Brezilyalı, büyük izler bıraktı. Geldiğimde whatsapp'tan mesaj attı, umarım ben de aynı izleri bırakırım." dedi.