Rakamlarla F.Bahçe-Trabzon rekabeti

137. sınava çıkacaklar

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 51 yıllık rekabet Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başladı. İki takım bugünkü mücadeleyle birlikte 137. kez karşı karşıya gelecek. 136 maçın 53'ünü sarı-lacivertliler, 44'ünü ise bordo-mavililer kazandı. 39 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Fırtına, Kanarya'nın 176 golüne 156 golle cevap verdi.

Kanarya ligde de üstün

Sarı-lacivertli takım şimdiye kadar ligde oynanan 103 müsabakada da rakibine 42-27 üstünlük kurdu. İki takım 34 karşılaşmada ise puanları paylaştı. Fenerbahçe 140, Trabzonspor 110 kez gol sevinci yaşadı.



Kadıköy'ün efendisi

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 66 resmi ve özel maçta sarı-lacivertlilerin 29, bordo-mavililerin 13 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 96, Trabzonspor ise 66 gol attı.



Son üç maçı deplasman takımları 3-2 kazandı

Ligde oynanan son 3 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 2023-2024 sezonunda F.Bahçe iç sahadaki tek yenilgisini Trabzon'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı. Sarı-lacivertli takım, geçen sezonun 2. yarısında ve bu sezonun ilk devresinde bordo- mavili rakibiyle deplasmanda karşılaştı. F.Bahçe, her 2 maçı da 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.



En farklı galibiyet 5-1

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015- 2016'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.



Bir maçta 8 gol atıldı

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Fırtına, Kanarya'ya 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.