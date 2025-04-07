Kocaelispor 90+5’te tekledi

Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor, Bandırmaspor deplasmanında 90+5'te beraberliğe razı oldu. Takipçisi Fatih Karagümrük'ün Erzurum'u 1-0 yendiği haftada Körfez, 55'te Ryan Mendes'in golü ile öne geçti. 79'da hızlı hücumda savunma arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan, bu sezon ligdeki 13. golüne imza atarak takımını 2-0'lık skora taşıdı. Pes etmeyen Bandırma 83'te ligde 14. defa fileleri sarsan Paixao ile farkı bire indirdi. Maçın uzatma dakikalarında serbest vuruştan gelen ortada Paulinho ağları bulsa da ofsayt kararı çıktı. Ancak sonrasında VAR incelemesi ile gol geçerli sayıldı ve maç 2-2 sona erdi.

BAŞKENT DERBİSİ GENÇLER'İN

Zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği de Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etmeyi başardı. Goller Nalepa, Metehan Mimaroğlu ve Leonardo Gaucho'dan geldi. Kırmızı- siyahlılar puanını 54'e yükselterek haftayı averajla 4. sırada kapattı. Ankaragücü ise düşme hattının sadece 1 puan üstünde… Diğer maçta da Ümraniyespor ile Pendikspor 0-0 berabere kaldı.