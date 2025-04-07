Southampton küme düştü

İNGİLTERE Premier Lig'de küme düşen ilk takım Southampton oldu. Deplasmanda Tottenham'la karşılaşan beyaz-kırmızılılar 3-1 mağlup oldu. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 13 ile 42. dakikalarda Brennan Johnson ve 90+6'da penaltıdan Mathys Tel kaydetti. Southampton'ın tek sayısı ise 90. dakikada Mateus Fernandes'ten geldi.Bir sonraki hafta Tottenham, deplasmanda Wolverhampton ile kozlarını paylaşacak. Southampton ise Aston Villa'yı konuk edecek.