Gedson Fernandes kariyerinin en skorer döneminde!

KARİYERİNİN EN SKORER DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Söz konusu 42 karşılaşmada 10 gol, 2 asistlik performans sergileyen Fernandes, genç takımlar da dahil olmak üzere kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. Süper Lig'de 27 maçta 5 kez fileleri sarsan Gedson, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında ise 10 müsabakada 5 gol, 1 asistle oynadı. Türkiye Kupası'ndaki 4 mücadelede gol ya da asist üretemeyen 26 yaşındaki futbolcu, sezon başında Galatasaray'a karşı elde edilen Süper Kupa zaferinde ise 1 asist yapmıştı. Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezon 45 mücadelede 3 gol ve 6 asist, 2022-2023 sezonunda da 3 gol, 7 asisti hanesine yazdırırken, 2021-2022'de Rizespor'da 11 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle oynadı. Aynı dönem Benfica'da ise 3 maçta skora etki edemedi.

2020-2021 sezonunda Galatasaray'da top koştururken; 1 gol, 3 asistle sarı-kırmızılılara katkı sağlayan Fernandes, yine bu sezon içinde Tottenham'da ise 2 karşılaşmaya çıktı. 2019-2020 döneminde 12'si Tottenham, 13'ü Benfica olmak üzere toplam 25 maçta yeşil sahada yer alan Portekizli futbolcu, 1 asistle sezonu tamamladı. Benfica ile 2018-2019 sezonunda 46 maçta görev alan Gedson, 3 gol, 6 asist üretmeyi başardı.

Başarılı oyuncunun, Benfica B takımında oynadığı 2017-2018'de 37 müsabakada 5 gol ve 6 asist, 2016-2017'de ise 17 karşılaşmada 1 gol, 3 asiste imzası vardı.