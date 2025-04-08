Yenilmezler zirveyi bırakmıyor

TRENDYOL 1. Lig'de son 12 maçını kaybetmeyen Kocaelispor, topladığı puanlarla zirvedeki yerini korumayı başardı. Yeşil-siyahlı ekip, son mağlubiyetini 20 Ocak'ta deplasmanda Gençlerbirliği karşılaşmasında 1-0'lık skorla yaşadı. O tarihten bu yana 12 müsabakada yenilgi yüzü görmeyenK örfez ekibi, bu süreçte 5 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. Önceki gün deplasmanda Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor'un takipçisi Fatih Karagümrük ile arasındaki fark 4'e düşerken, bu hafta mağlup oaln lig üçüncüsü Erzurumspor FK ile fark 9 puana çıktı. Geride kalan 32 haftalık süreçte toplam 22 haftayı zirvede tamamlayan yeşil-siyahlılar, ligin kalan bölümünü de lider kapatarak 16 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.