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Giriş Tarihi: 9.4.2025

Milliler’in gücü yetmedi

A Milli Kadın Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 2. Grup’ta Sivas’ta lider Slovenya’ya tek golle yenildi. Ay-Yıldızlı ekibin play-off biletini elde etme şansı mucizelere kaldı

Milliler’in gücü yetmedi

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Futbol Takımımız, dördüncü karşılaşmasında Slovenya'ya 1-0 mağlup oldu. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki müsabakada konuk takımın golünü 62. dakikada Zara Kramzar attı. İlk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne 1-0 yenilip, sonra Yunanistan'ı 1-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, Slovenya'ya 3-0 kaybetmişti. Gruptaki 5. mücadelesinde Milliler, 30 Mayıs'ta İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak. 3 puanı olan ve grup birinciliği şansı kalmayan Türkiye, en iyi ikinciler kontenjanından play-off'a kalmaya çalışacak ancak işi çok zor…


Seyirci rekoru Sivas'ta kırıldı
A Milli Kadın Futbol Takımımızın Sivas'ta Slovenya ile oynadığı maçta Kadın Milli Takımları adına seyirci rekoru kırıldı. 31 Ekim 2023'te UEFA Uluslar C Ligi'nde Çorum Şehir Stadı'nda oynanan Türkiye-Lüksemburg karşılaşmasını 12 bin 130 biletli seyirci izlemişti. Dün ise Sivas'ta 18 bin 825 taraftar vardı. TFF ile teknik direktör Necla Güngör Kıragası, destek veren Sivas halkına teşekkür etti.

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Milliler’in gücü yetmedi
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