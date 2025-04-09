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Giriş Tarihi: 9.4.2025 16:37

Rafa Silva, Mario Gomez'in rekoruna göz dikti!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Rafa Silva, Beşiktaş'ın Alman yıldızı Mario Gomez'in rekorunu egale edecek.

Rafa Silva, Mario Gomez’in rekoruna göz dikti!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş son maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon zirveden çok uzak kalan siyah-beyazlı takım taraftarına da hayal kırıklığı yaşattı.

Beşiktaş'ın Benfica'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Portekizli yıldızı Rafa Silva ise gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazandı. Portekizli yıldız Mario Gomez'in rekoruna gözünü dikti.

10 GOLE DAHA KATKI SAĞLARSA REKOR KIRACAK

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla 41 maçta 14 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Portekizli yıldız, kalan 8 maçta 10 gole daha katkı sağlarsa Mario Gomez'in 34 gole katkı rekorunu geçmiş olacak.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez, 2015-16 sezonunda 28 gol ve 6 asist yaparak 34 gole katkı sağlamıştı.

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Rafa Silva, Mario Gomez'in rekoruna göz dikti!
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