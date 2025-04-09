Yok artık Aarsenal!

EFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları dün oynanırken Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçilen karşılaşmanın ikinci devresinde Arsenal şov vardı. 58. dakikada Declan Rice, frikikten muhteşem bir vuruş yaparak topu filelere yolladı. 70'te Rice yine serbest vuruşta sahnedeydi.75'te de Mikel Merino ağları sarsarak 3 farkı getirdi. Real Madrid'de Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.İnter'in golleri Lautaro Martinez ve Davide Frattesi, Bayern'in ise Müller'den geldi. İtalyan ekibinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı. Rövanşlar 16 Nisan'da oynanacak.