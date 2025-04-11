Fenerbahçe yeni gelişmeyi KAP’a bildirdi!

Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A.Ş'deki sahip olduğu hisselerle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, Futbol A.Ş hisselerinin %4.80'ni yabancı bir yatırımcıya sattığını KAP'a bildirdi. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı %62,27'ye geriledi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL'dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu payların oranı %62,27'ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."