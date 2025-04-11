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Giriş Tarihi: 11.4.2025

Kar planı hazır: Pas yok, uzun top

Kar planı hazır: Pas yok, uzun top
Galatasaray'la arasındaki yarışı sürdürmek ve Trabzonspor galibiyetini taçlandırmak isteyen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, pazar günü oynanacak Sivasspor maçında muhtemel kar yağışına göre planlarını yapıyor. Portekizli çalıştırıcı, taktik idmanda savunmadan ve orta alandan uzun toplar ve rakip defans arkasına koşularla tehlike oluşturmayı denedi. Özellikle Milan Skriniar, hemen önünde ise Sofyan Amrabat'ın uzun top becerilerine ve top tekniğine güvenen tecrübeli hoca, bu iki futbolcusunun da uzun top yeteneklerini kullanacak. Bu anlamda kafa golleriyle dikkat çeken En-Nesyri de Mourinho'nun planları arasında yer alıyor.
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Kar planı hazır: Pas yok, uzun top
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