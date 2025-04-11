Kar planı hazır: Pas yok, uzun top

Galatasaray'la arasındaki yarışı sürdürmek ve Trabzonspor galibiyetini taçlandırmak isteyen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, pazar günü oynanacak Sivasspor maçında muhtemel kar yağışına göre planlarını yapıyor. Portekizli çalıştırıcı, taktik idmandaÖzellikle Milan Skriniar, hemen önünde ise Sofyan Amrabat'ın uzun top becerilerine ve top tekniğine güvenen tecrübeli hoca, bu iki futbolcusunun da uzun top yeteneklerini kullanacak. Bu anlamdade Mourinho'nun planları arasında yer alıyor.