Serdal Adalı’dan flaş transfer sözleri! ’’Beşiktaş’ın parasıyla şov yapma dönemi bitmiştir’’

Beşiktaş Kulübü'nde Başkan Serdal Adalı, 2025 yılının 1. Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
"ELİNİ KOLLUNU SALLAYARAK DOLAŞIYOR"
''Geçmişe doğru bakmak gerekiyor. Camiamızı ilgilendiren konuları, belli sınırlar içerisinde ifade etmeye çalıştım. Bunun nedeni 1.5 senedir yaşanan olaylar, itibarımızın ağır yara almasıdır. Biz itibarımız daha fazla yara almasın diye söylediklerimize dikkat ettikçe bazı gerçekler çabuk unutuluyor. Bu itibar kaybına neden olanlar, hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak dolaşmaya devam ediyor."
"BİZ BU KULÜBÜ HANGİ KOŞULLARDA ALDIK HATIRLAYIN"
"Biz bu kulübü hangi koşullarda aldık hatırlayın. Biz sadece 100 gün önce göreve başladık. Beşiktaş tarihinin en zorlu ekonomik, sportif ve psikolojik koşullarıyla karşılaştık. Bu dönemin sancıları geride bırakılmış değil. Yaşatılanların izlerini silmek için çalışıyoruz. İdari yapımızı düzenleyecek hamleleri ivedilikle yapmaya başladık. Göreve başladığımızdan beri kulübümüzde kurumsallaşma adına önemli çalışmalar yapılıyor. Yeni düzeni kurarken kim gücenir kim kırılır demeden ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."
"BÜTÇEMİZDE İSTİKRAR SAĞLAMALIYIZ"
"15 milyar TL borcu olan bir kulübün sürdürülebilir bir başarı şansı kesinlikle bulunmamaktadır. Bu nedenle mali yapımızı da kalıcı şekilde düzenlemeli, bütçemizde istikrar sağlamalıyız. Her bıranşımızda sportif başarıyı yakalamalı, üst düzey sporcular yetiştirmeliyiz. Sürekli başarılar için üç alanı birlikte düşünmeli, geliştirmeliyiz Bizleri hiç de azımsanmayacak bir ödeme yükümlülüğü bizi bekliyordu. 100 gün içinde tüm ödemeler yapıldı. Eksik olan 30 milyon euro'yu yönetim olarak kendi cebimizden kasaya koyduk. Nisan ve mayıs aylarında ne gerekiyorsa ödemeye devam edeceğiz. Beşiktaş'ın bugün itibarıyla tek bir sporcusuna, çalışanına borcu bulunmamaktadır."
"BANKALARA OLAN BORCUMUZU KAPATACAĞIZ"
"Beşiktaş'ın stratejik bir hamlesi olan sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. Şirketimizin, çıkarılmış sermayesi yüzde 400'lük artışla 1.2 milyar TL'den 6 milyar TL'ye yükselecek. Bu işlem sonucunda yaklaşık 4.7 milyar TL gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Tarihi bir adımdır. SPK'dan aldığımız onay, Beşiktaş'ın aydınlık geleceği için önemlidir. Buradan gelecek kaynakla bankalara olan borcumuzu kapatacağız. Bankalara borcu olmayan Beşiktaş, sadece birkaç hafta uzağımızda. Finansal bağımsızlığımızı kazanmış olacağız. Sadece finansal işlem olarak değerlendirmek yanlış olur. Bu süreç hepimiz adına gurur verici, tarihi ve camiamızın büyüklüğüne yakışır bir adımdır."
"KULÜP TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK BORÇ AZALMASI"
"Beşiktaş tarihindeki en büyük borç azalması demektir. Kulübümüz son 1 yıl içerisinde yaklaşık 50 milyon Euro faiz ödemiştir. Futbol a takımımızın maaaş ve prim bütçesi yaklaşık 100 milyon euro olduğu ortamda faiz tutarının önemini göreceksiniz. Bizi en çok zorlayan şeylerden biri de geçtiğimiz sezon yapılan transferlerin bonservis vadeleridir. Bu anlaşmalar yapılırken nakit akışı kısmı pek de iyi niyetli olmayan şekilde oluşturulmuştur. Yapılan transferlere ait olan, Mayıs 2025 sonrasına atılan bonservis ödeme miktarı 22 milyon euro'dur. Toplamda da aralık ayı sonuna kadar yapılacak ödeme 45 milyon euro'dur. Mayıs seçimi sonrasına atılan ödemeleri takdiri siz değerli Divan üyelerimize bırakıyorum."
"BEŞİKTAŞ'IN PARASIYLA ŞOV YAPMA DÖNEMİ BİTMİŞTİR"
"Ben de uçaklarda tavla oynamayı, havaalanlarında kartal işareti yapmayı ben de çok isterim. Artık, Beşiktaş formasının ağırlıyla, Beşiktaş parasıyla şov yapma dönemi bitmiştir. Bizzat kendi attığı imzalarla kulübümüzü borca sokup sonra da bu borcun 10'da 1'ini 'bağışladım' demekle bu kürsüde alkış bekleme dönemi de kapandı. Hangi şubeye ne kadar harcandı, görebilirsiniz. Hasan (Arat) Bey burada. Biz bu zararları kendimize göre yazmadık. 5 milyon euro'larda olan 21 milyona nasıl dayandı, ben onu merak ediyorum. Biz bu 15 milyon artı zarar yok gibi mi davranalım. 6 milyon zararla idare edilebilen bir amatör şubeyi, 21 milyon zarara getirecek sebep neydi? Bu 15 milyon nereye harcandı, ben bunu merak ediyorum. Hepsi bu!"
ESKİ BAŞKANLARDAN SPONSORLUK DESTEĞİ
"Divan başkanımızın bu hareketi çok sayıda insana örnek olacaktır. Tüm eski başkanlarımızdan amatör şubeler için destek bekliyoruz. Sayın Ahmet Nur Çebi'yi, hentbol şubesine sponsor olmaya davet ediyorum."
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''TFF ADALETİ SAĞLAYAMAYACAĞINI BELLİ ETTİ''
"Bu ülkede hiçbir kurum, hele de TFF iki takımlı bir rekabete çanak tutamaz. Kimse iki büyüklü bir yarış yaratıp, Beşiktaş'ı bunun dışında tutamaz. Beşiktaş'ın bu sezon yarışın gerisinde kalması kimseye bu fırsatı veremez. Kendimize imtiyaz isteyen bir camia olmadık. Adalet bu camianın en doğal hakkı. Beşiktaş gücünü camiasından, taraftarından alır. Beşiktaş'ı karşısına alanlar, en ufak bir sakınca görmediyse, biz de onlarda karşısında durmaktan en ufak bir tereddüt duymayız. TFF, adaleti sağlayamayacağını açıkça belli etti. TFF ve tüm kurullarının gereğini yapmasını rica ediyorum. Bir sözüm de MHK ve Türk hakemlerine; bizim yabancı hakem talebimiz, 'Beşiktaş, Türk hakemlerine güvenmiyor' gibi çarpık bir algıyla yansıtılmış. Bize söylenenler yüzünden kararlarınızı Beşiktaş'a karşı bir hırs ve intikam duygusuyla vermeye başladınız. Bu tavrınız sadece Beşiktaş'a değil sizlere ve futbol ortamına da zarar veriyor. Size güvenmeyenler bizler değiliz, bir derbi maçı yabancı hakemlerere yönettirenlerdir. Beşiktaş'a karşı koşullanmayı bırakın. Adalet için, hakkaniyet için, meslek onurunuz için artık olması gerektiği gibi maç yönetin. Başkalarının söylediğini değil, kendi inandığınızı doğruyu uygulayın. Tek isteğimiz adalettir."
''BİZİ AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR''
Türkiye Kupası'nda şanssız bir şekilde elenmemiz bizleri üzmüştür. Beşiktaş ne zaman olumlu bir hava yakalasa ortaya çıkan bir el bizi aşağıya çekmeye çalışıyor. Gaziantep ve Göztepe maçında yapılanlar bizlere bir mesaj niteliğindedir. Kimse iki takımlı bir rekabet yaratıp Beşiktaş'ı bunun dışında tutamaz. Hiçbir zaman kendimiz için imtiyaz isteyen bir camia olmadık. Beşiktaş gücünü taraftarından ve camiasından alır. Türkiye Futbol Federasyonu adaleti sağlayamayacağını belli etti. Federasyon ve kurullarının gereğini yapmasını bekliyoruz. Bir sözüm de MHK ve Türk hakemlerine olacak. Bizim sözlerimiz Beşiktaş Türk hakemlerine güvenmiyor şeklinde yansıtılmış. Ben bu ülkenin dürüst, vicdanlı hakemlerine sesleniyorum. Size inanmayan bizler değiliz, bir derbi maçını yabancı hakeme yönettirenlerdir. Başkalarının söylediğini değil, kendi doğrularınızı uygulayın. Sizlerden isteğimiz adalettir. Ne yazıkki son 4 sezondur şampiyonluğa çok erken havlu atıyoruz."
TRANSFER YAPILANMASI HAKKINDA
"Yeniden yapılanan Beşiktaş Futbol Takımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurmakta olduğumuz yeni futbol organizasyonuna çok güveniyoruz. Avrupa'nın büyük kulüplerinde görev alabilecek isimlerle çalışıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz durumdansa sıfırdan başlamayı tercih ederdik. Bu takımın Avrupa kupalarında başarılı olamaması ara transfer dönemini etkiledi. Twente maçı sonrası anlaştığımız oyuncuların Avrupa kupalarında oynamak istedikleri takımlara gitmeleri ve bazılarının kendi takımlarında devam etmek istemesi, bu süreci öne getirmiştir. Duyuyorum, Adalı neden santrfor almadı diyorlar. Giden yabancı kontenjanı belli. Amir bizim oyuncumuzdu. Rizespor'da oynayıp parasının büyük bir bölümünü de bizim ödediğimiz bir oyuncuydu. Önümüzdeki sene genç oyuncularımızı gururla izleyeceğiz. Devre arasında takıma gelip etki edecek bir santrforu bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz."
''SANTRFOR BÖLGESİ İÇİN 17 MİLYON EURO YÜK BİNMİŞ BÜTÇEMİZE''
''Immobile'den örnek vermek istiyorum. Net garanti maaşı 6 milyon euro. Üzerine vergisi var, 2.5 milyon euro. 2 milyon euro da imza parası var. Etti 10.5 milyon euro. Çok başlılığın sonuçları bu durumu yarattı. 4.6 milyon euro Aboubakar'ın maaşını ödüyoruz başka yere yolluyoruz. Bizim tek bölge için bir sezonda 17 milyon euroluk yük binmiş bütçemize. UEFA kriterlerini de mi hiç umursamadınız? Üzülerek söylüyorum, geçtiğimiz günlerde UEFA'nın finansal kontrol biriminden gelen bir yazı oldu. Aralık 2023-Kasım 2024 arasında kadro maliyetinin belirlenen oranların üzerinde kalması nedeniyle 1.5 milyon euroluk cezayla karşı karşıyayız. Kulübün mali yapısı bu durumdayken transferleri nasıl yaptınız.''