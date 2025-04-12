Serdal Adalı’dan flaş transfer sözleri! ’’Beşiktaş’ın parasıyla şov yapma dönemi bitmiştir’’

"BEŞİKTAŞ'IN PARASIYLA ŞOV YAPMA DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

"Ben de uçaklarda tavla oynamayı, havaalanlarında kartal işareti yapmayı ben de çok isterim. Artık, Beşiktaş formasının ağırlıyla, Beşiktaş parasıyla şov yapma dönemi bitmiştir. Bizzat kendi attığı imzalarla kulübümüzü borca sokup sonra da bu borcun 10'da 1'ini 'bağışladım' demekle bu kürsüde alkış bekleme dönemi de kapandı. Hangi şubeye ne kadar harcandı, görebilirsiniz. Hasan (Arat) Bey burada. Biz bu zararları kendimize göre yazmadık. 5 milyon euro'larda olan 21 milyona nasıl dayandı, ben onu merak ediyorum. Biz bu 15 milyon artı zarar yok gibi mi davranalım. 6 milyon zararla idare edilebilen bir amatör şubeyi, 21 milyon zarara getirecek sebep neydi? Bu 15 milyon nereye harcandı, ben bunu merak ediyorum. Hepsi bu!"

ESKİ BAŞKANLARDAN SPONSORLUK DESTEĞİ

"Divan başkanımızın bu hareketi çok sayıda insana örnek olacaktır. Tüm eski başkanlarımızdan amatör şubeler için destek bekliyoruz. Sayın Ahmet Nur Çebi'yi, hentbol şubesine sponsor olmaya davet ediyorum."