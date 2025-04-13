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Giriş Tarihi: 13.4.2025

Konya Kramer’le ateşten kaçtı

Konya Kramer’le ateşten kaçtı
SÜPER Lig'de TÜMOSAN Konyaspor sahasında Göztepe'yi 1-0 yenerek düşme hattıyla arasını açtı. Yeşilbeyazlı ekibe galibiyeti getiren golü Kramer kaydetti. 24. dakikada Yasir Subaşı'nın sol kanattan yerden ortasında kale önünde Jevtovic'in topuk pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Sloven santrfor, kaleci Lis'i de geçerek topu ağlara bıraktı. Mücadelenin kalan bölümünde iki ekip de fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 1-0'lık sonuçla tamamlandı. Süper Lig'de bir hafta aradan sonra kazanan Konyaspor, puanını 37'ye yükseltti. Ligde galibiyet hasreti 10 maça çıkan İzmir takımı ise 39 puanda kaldı.
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Konya Kramer’le ateşten kaçtı
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