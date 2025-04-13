Konya Kramer’le ateşten kaçtı

SÜPER Lig'de TÜMOSAN Konyaspor sahasında Göztepe'yi 1-0 yenerek düşme hattıyla arasını açtı.24. dakikada Yasir Subaşı'nın sol kanattan yerden ortasında kale önünde Jevtovic'in topuk pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Sloven santrfor, kaleci Lis'i de geçerek topu ağlara bıraktı. Mücadelenin kalan bölümünde iki ekip de fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 1-0'lık sonuçla tamamlandı. Süper Lig'de bir hafta aradan sonra kazanan Konyaspor, puanını 37'ye yükseltti.İzmir takımı ise 39 puanda kaldı.