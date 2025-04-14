10 kişiyle zafer

Son haftalarda Sergey Jakirovic ile çıkışa geçen Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 10 kişiyle 1-0 yenerek son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. İkinci yarısı nefes kesen mücadelede ev sahibinde Majid Hosseini, 61'de kırmızı kartla takımını eksik bıraktı. Ancak bu da Kayserispor'u durduramadı. 76. dakikada Mane'nin pasında Cardoso'nun sert vuruşunda top ağlarla buluştu.
Puanını 36 yapan Kayserispor, ateş hattından bir nebze uzaklaştı.
FENERBAHÇE MAÇINDA 5 OYUNCUSU CEZALI
Maçı kazanan Kayserispor, 5 oyuncusunu kaybetti. Kırmızı kart gören Majid Housseini
ile sarı verilen Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso
ve Dimitrios Kolovetsios
haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.