10’dan iyisi yok

F.Bahçe'nin 10 numarası Tadic, Süper Lig'de forma giydiğiSırp yıldız, 10 kez de asist yapıp toplamda 22 gole katkı verdi. 47 resmi karşılaşmada ise 13 gol-15 asiste ulaştı.Tecrübeli yıldız karşılaşma sonundadedi. Bu karşılaşmaların içinde en zoru sorusunayanıtını verdi.F.Bahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi- Samuel, yeni kontrat konusunda önemli açıklamalar yaptı. Sivas maçı sonrası kendilerine odaklandıklarını, 7 önemli maçı kazanmaları halinde şampiyon olacaklarına inandığını belirten Nijeryalı yıldız, yeni sözleşme için şunları söyledi: "Önüme kontrat konulduğu ve kabul etmediğim söylendi ama böyle bir durum yok. Başkanla çok iyi bir diyaloğum var. Şu andaki tek düşüncem şampiyonluk.