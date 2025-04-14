10’dan iyisi yok

F.Bahçe'nin 10 numarası Tadic, Süper Lig'de forma giydiği 29. maçta 11. golünü attı. Gol ve asist sayısında çift haneye ulaşmış oldu.
Sırp yıldız, 10 kez de asist yapıp toplamda 22 gole katkı verdi. 47 resmi karşılaşmada ise 13 gol-15 asiste ulaştı. Dusan Tadic, Avrupa'nın 10 büyük liginde son 7 sezonun tamamında hem 10+ gol atan hem de 10+ asist yapan tek oyuncu durumunda.
Tecrübeli yıldız karşılaşma sonunda "Şampiyon olmak istiyorsak kalan 7 maçımızı kazanmamız gerek"
dedi. Bu karşılaşmaların içinde en zoru sorusuna "Sıradaki maç hangisiyse en zoru odur"
yanıtını verdi.
OSAYİ'DEN YENİ KONTRAT AÇIKLAMASI: BAŞKANLA SEZON BİTİNCE GÖRÜŞECEĞİZ
F.Bahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi- Samuel, yeni kontrat konusunda önemli açıklamalar yaptı. Sivas maçı sonrası kendilerine odaklandıklarını, 7 önemli maçı kazanmaları halinde şampiyon olacaklarına inandığını belirten Nijeryalı yıldız, yeni sözleşme için şunları söyledi: "F.Bahçe için oynuyorum ve bunun için çok mutluyum.
Önüme kontrat konulduğu ve kabul etmediğim söylendi ama böyle bir durum yok. Başkanla çok iyi bir diyaloğum var. Şu andaki tek düşüncem şampiyonluk. Başkanımızla sezon bitince görüşeceğiz, ne olacağını göreceğiz."