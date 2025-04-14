3 puan fark harika başarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından yine çarpıcı ifadeler kullandı. Portekizli hoca, kalan haftalarda avantajlı olup olmadıklarını sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben buraya temmuz ayında geldim ve ligi anlamam, buradaki yatkınlıkları, işleyiş biçimlerini anlamam
2 ayımı aldı. Sezonun bu evresinde liderin 3 puan gerisinde olmamız bizim için harika bir başarı. Kalan maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Ama herhangi bir avantajın bizde olduğunu düşünmüyorum, hem de hiç!
Tüm avantajların aynı yöne doğru gittiğini düşünüyorum."
HAKEMİ ÇOK BEĞENDİM
"Ama bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ben buraya gelmeden önce takımımı çok iyi şekilde çalışmıştım, çok fazla maç izlemiştim. Geldiğimde takımı çok iyi biliyordum ama esen rüzgârın nasıl estiğine dair çok bir fikrim yoktu."
Mourinho ayrıca hakemi çok beğendiğini ama VAR için aynı şeyi söyleyemeyeceğini aktardı.
ÇALIMBAY'DAN HAKEME TEPKİ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın hakemi Yasin Kol'u eleştirdi: "Bu hakemin bize bir şey yapacağını bekliyordum gerçekten. Çok iyi bir yerden faul verdi. Mourinho memnun olabilir ama biz kesinlikle değildik. O pozisyon kesinlikle faul değildi."
22 YIL SONRA BULUŞTULAR!
Jose Mourinho ile Rıza Çalımbay, 22 yıl sonra yeniden birbirine rakip oldu. 27 Şubat 2003'te UEFA Kupası 4. turunda karşı karşıya gelen ikili Denizlispor-Porto maçında 2-2'lik skorla yenişememişti.